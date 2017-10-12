Российская система ГЛОНАСС и китайская BeiDou будут пользоваться единым чипсетом

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российская компания НП "ГЛОНАСС" и китайский "Северный институт электроники" подписали соглашение, которое подразумевает использование в навигационных системах ГЛОНАСС и BeiDou единого чипсета.
Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе НП "ГЛОНАСС".
Документ был подписан президентом НП "Содействие развитию и использованию навигационных технологий" (НП "ГЛОНАСС") Александром Гурко и председателем совета директоров "Северного института электроники" Лян Пейканом.
"Данное соглашение является важным шагом в разработке навигационных чипсетов и модулей. Использование этих продуктов позволит более качественно оказывать услуги на основе спутниковой навигации в зоне покрытия ГЛОНАСС и BeiDou, а это вся поверхность Земли. Пользователям будут доступны обе глобальные системы, что даст дополнительную гарантию качества оказания услуг", - сказал Гурко, слова которого привели в пресс-службе.
Там пояснили, что чипсет является основным элементом ОЕМ-модуля, который лежит в основе каждого комплекта аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС, а сейчас отечественные дизайн-центры проигрывают борьбу иностранным конкурентам в этом направлении. Соглашение позволит нивелировать данный пробел и вывести навигационную аппаратуру на новый уровень.