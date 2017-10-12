Рогозин: пуск "Прогресса МС-07" отключила автоматика

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Автоматика отключила пуск космического корабля "Прогресс МС-07", Госкомиссия будет заниматься расследованием. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Автоматика отключила пуск, [эта информация] - единственное, что я получил от "Роскосмоса". Сейчас госкомиссия выясняет, в чем вопрос", - сказал Рогозин журналистам по итогам заседания правительства.

Отвечая на вопрос о том, будет ли кто-либо наказан по итогам отмены пуска, Рогозин сказал, что этим будет заниматься госкомиссия. "Вообще это вопрос "Роскосмоса",- отметил он.

"Прогресс МС-07" должен был стартовать с Байконура в четверг в 12:32. Теперь запуск перенесен на 14 октября. Точное время старта и стыковки с Международной космической станцией, схему полета грузового корабля госкомиссия определит отдельно.