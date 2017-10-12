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Путин и Назарбаев договорились превратить Казахстан в космическую державу

Космос
12 октября, 17:07 дата обновления: 12 октября, 17:44 UTC+3

Президент Казахстана заявил о достигнутой с российским лидером договоренности построить "отдельную пусковую установку для ракеты с чистым топливом - кислород-водород"

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным развивать российско-казахстанский проект на космодроме Байконур с тем, чтобы Казахстан стал космической державой.

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"Мы договорились об осуществлении программы на Байконуре, когда мы на отдельных площадках будем развивать совместные предприятия с Россией - Байтерек, когда мы будем строить отдельную пусковую установку для ракеты с чистым топливом - кислород-водород", - сказал Назарбаев журналистам, подводя итоги встречи с Путиным. По его словам, реализация этих планов намечается на 2022 год.

"Казахстан становится точно космической державой", - заявил президент.

Назарбаев отметил, что у Казахстана уже работают четыре спутника по зондированию Земли. "Теперь мы будем участвовать в пуске ракет и готовить наши кадры",- сказал он.

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"Мы обсуждали транспортные вопросы, Казахстан завершил строительство автомобильной дороги Западный Китай - Западная Европа, по нашей стране 2800 км, остался кусок 150 км от границы Казахстана до Оренбурга", - отметил президент Казахстана. Он уточнил, что по этому пути грузы в контейнерах доставляются из Китая в Европу за 12-15 суток, притом, что морской путь занимает почти в три раза больше времени. "К 2025 году Казахстан пропустит через себя два миллиона контейнеров", - дал прогноз казахстанский лидер.

По его словам, также обсуждалась тема проведения трансконтинентальной оптоволоконной линии, которая свяжет Европу и Азию.

Говоря об итогах саммита ЕврАзЭС 11 октября, Назарбаев уточнил, что "Россия, Казахстан, Белоруссия проведут совместную работу в области цифровизации экономики, в первом квартале следующего года будет проведен важнейший форум, чтобы выработать нашу общую программу".

Назарбаев, участвовавший во встрече Путина с немецкими бизнесменами, сообщил, что пригласил бизнесменов ФРГ в Казахстан.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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