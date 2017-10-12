Новым начальником Центра подготовки космонавтов стал Максим Харламов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности начальника российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) вместо Юрия Лончакова назначен замначальника Центра по управлению и развитию Максим Харламов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В связи с необходимостью профилактического лечения начальника ЦПК Юрия Лончакова, временно исполняющим обязанности начальника ЦПК назначен Максим Харламов, занимающий должность заместителя начальника по управлению и развитию", - сказали в госкорпорации.

Там добавили, что по окончании лечения Лончаков перейдет на другую работу.