Новым начальником Центра подготовки космонавтов стал Максим Харламов

Бывший генсек ФИФА Вальке отверг выдвинутые прокуратурой Швейцарии обвиненияСпорт 12 октября, 21:13
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в СШАМеждународная панорама 12 октября, 20:57
Писатель Андрей Рубанов получил литературную премию "Ясная Поляна"Культура 12 октября, 20:54
ПСО "Казань" построит стартовый космический ракетный комплекс на "Восточном"Космос 12 октября, 20:38
ЮНЕСКО. ДосьеБиографии и справки 12 октября, 20:38
МИД РФ призывал зарубежных партнеров Украины не допустить массовых беспорядков в странеПолитика 12 октября, 20:33
Володин: Россия вправе не исполнять решения структур СЕ при неучастии в работе ПАСЕПолитика 12 октября, 20:29
Захарова: Москва сожалеет в связи с решением США о выходе из ЮНЕСКОПолитика 12 октября, 20:28
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высотуВ стране 12 октября, 20:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности начальника российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) вместо Юрия Лончакова назначен замначальника Центра по управлению и развитию Максим Харламов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
"В связи с необходимостью профилактического лечения начальника ЦПК Юрия Лончакова, временно исполняющим обязанности начальника ЦПК назначен Максим Харламов, занимающий должность заместителя начальника по управлению и развитию", - сказали в госкорпорации.
Там добавили, что по окончании лечения Лончаков перейдет на другую работу.