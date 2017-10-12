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ПСО "Казань" построит стартовый космический ракетный комплекс на "Восточном"

Космос
12 октября, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Игорь Комаров и Рустам Минниханов обсудили вопросы привлечения стройкомплекса республики к реализуемым Роскомплексом проектам и договорились о сотрудничестве в образовательной и научной сферах

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Космодром "Восточный", Амурская область

Космодром "Восточный", Амурская область

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Производственно-строительное объединение "Казань" подготовит рабочую документацию и построит стартовый космический ракетный комплекс (КРК) "Ангара" на космодроме "Восточный". Об этом в четверг сообщает пресс-служба государственной корпорации "Роскосмос".

"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров и президент Татарстана Рустам Минниханов провели рабочее установочное совещание, на котором обсуждались вопросы привлечения стройкомплекса Республики Татарстан к проектам, которые реализует Роскосмос, в частности - организационные мероприятия в развитие согласованного президентом РФ решения об определении ПСО "Казань" единственным исполнителем по разработке рабочей документации и строительству стартового комплекса КРК "Ангара" на космодроме Восточный", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает пресс-служба Минниханова, на встрече обсуждалось выполнение заказов на изготовление технических средств для космической отрасли промышленными предприятиями Татарстана. "Роскосмос" и власти Татарстана планируют также осуществлять более тесное сотрудничество в образовательной и научной сферах.

ПСО "Казань" - крупная строительная организация, которая по объему работ входит в число ведущих предприятий строительного комплекса Республики Татарстан. Основными направлениями деятельности являются строительство промышленных и гражданских объектов, проектирование зданий и сооружений, реконструкция памятников истории и архитектуры. Компания построила девять объектов для Универсиады 2013 года в Казани, в числе которых и футбольный стадион "Казань Арена". Кроме того, ПСО "Казань" строит два стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 в Самаре и Саранске вместимостью 45 тыс. человек.

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