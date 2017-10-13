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Ракету-носитель "Рокот" с европейским спутником Sentinel-5p запустят с космодрома Плесецк

Космос
13 октября, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Аппарат будет следить за химическим составом атмосферы и изменением климата на Земле

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Старт ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк

Старт ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк

© Андрей Моргунов/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Запуск российской ракеты-носителя "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ" и европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p запланирован на пятницу с космодрома Плесецк (Архангельская область). Это следует из информации, размещенной на сайте Европейского космического агентства.

"Старт ракеты намечен на 12:27 мск", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, отделение космического аппарата от разгонного блока должно состояться в 13:45 мск.

О спутнике

Sentinel-5 Precursor станет шестым спутником из семейства Sentinel, запущенным в рамках программы Copernicus. Аппарат будет следить за химическим составом атмосферы и изменением климата на Земле.

Основным производителем Sentinel-5 Precursor является компания Airbus. В разработку и изготовление спутников, а также их компонентов вовлечены три производства компании в Стивенидже (Великобритания), Тулузе (Франция) и Фридрихсхафене (Германия).

Установленная на спутнике аппаратура тропосферного мониторинга TROPOMI будет брать пробы озона, диоксида азота, метана и других атмосферных загрязнителей с более высокой степенью детализации, чем предыдущие аппараты.

На смену этому аппарату в 2021 году придет спутник второго поколения MetOp.

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