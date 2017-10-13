Ракету-носитель "Рокот" с европейским спутником Sentinel-5p запустят с космодрома Плесецк

Ракету-носитель "Рокот" с европейским спутником Sentinel-5p запустят с космодрома ПлесецкКосмос 13 октября, 0:14
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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Запуск российской ракеты-носителя "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ" и европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p запланирован на пятницу с космодрома Плесецк (Архангельская область). Это следует из информации, размещенной на сайте Европейского космического агентства.
"Старт ракеты намечен на 12:27 мск", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, отделение космического аппарата от разгонного блока должно состояться в 13:45 мск.
Sentinel-5 Precursor станет шестым спутником из семейства Sentinel, запущенным в рамках программы Copernicus. Аппарат будет следить за химическим составом атмосферы и изменением климата на Земле.
Основным производителем Sentinel-5 Precursor является компания Airbus. В разработку и изготовление спутников, а также их компонентов вовлечены три производства компании в Стивенидже (Великобритания), Тулузе (Франция) и Фридрихсхафене (Германия).
Установленная на спутнике аппаратура тропосферного мониторинга TROPOMI будет брать пробы озона, диоксида азота, метана и других атмосферных загрязнителей с более высокой степенью детализации, чем предыдущие аппараты.
На смену этому аппарату в 2021 году придет спутник второго поколения MetOp.