Европейский спутник Sentinel-5p выведен на расчетную орбиту

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Разгонный блок "Бриз-КМ" вывел европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p, запущенный в пятницу с космодрома Плесецк на российской ракете "Рокот", на расчетную орбиту. Отделение космического аппарата от разгонного блока было показано в ходе трансляции в офисе Европейского космического агентства (ЕКА) в Москве.

После отделения от разгонного блока "Бриз-КМ" спутник был принят на управление ЕКА.

Выведение спутника на орбиту подтвердили в Минобороны.

Ракета-носитель "Рокот" стартовала в пятницу с космодрома Плесецк в 12:28 мск. В 12:32 мск разгонный блок со спутником Sentinel-5p отделился от третьей ступени ракеты.