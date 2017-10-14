Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ракету "Союз-2.1а" с "Прогрессом" планируется запустить с Байконура со второй попытки

Космос
14 октября, 0:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Запуск должен был состояться в четверг, однако автоматика стартового комплекса отменила операцию за минуту до назначенного времени

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-07" планируется в субботу отправить к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур в 11:46 мск. Первоначально запуск должен был состояться в четверг, 12 октября, в 12:32 мск, однако автоматика стартового комплекса отменила операцию за минуту до назначенного времени.

СПЕЦПРОЕКТ

Просто космос

От Гагарина до "ЭкзоМарса"

Пока запуск запланирован на субботу, но окончательное решение о старте должна будет принять госкомиссия, сообщили в пятницу в госкорпорации "Роскосмос". "Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-07" запланирован на 14 октября. Окончательное решение примет госкомиссия 14 октября", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Источник на космодроме Байконур сообщил в пятницу ТАСС, что специалисты на космодроме рекомендовали госкомиссии запустить грузовой корабль "Прогресс МС-07" к МКС 14 октября по двухсуточной схеме полета. По данным собеседника агентства, стыковка корабля с МКС планируется на 16 октября в 14:11 мск.

"Прогресс МС-07" должен доставить на станцию 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо, воду, сжатые газы, материалы и аппаратуру для проведения экспериментов на борту МКС, посылки и свежие продукты космонавтам.

Предполагалось, что в четверг "Прогресс МС-07" впервые совершит полет к МКС по трехчасовой схеме (два витка вокруг Земли). На сегодняшний день самой быстрой отработанной схемой полета к орбитальной станции для кораблей "Прогресс" и "Союз" является шестичасовая (четыре витка вокруг Земли). Впервые по четырехвитковой схеме в августе 2012 года в космос также отравился грузовой корабль "Прогресс М-16М" .

Как сообщил в четверг ТАСС другой источник на космодроме Байконур, запуск "Прогресса МС-07" был отменен из-за отсутствия телеметрии с корабля, которая предполагает дистанционное получение параметров работы различных его систем. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Совфеде назвали недружественным решение Турции не пускать корабли из портов Крыма
2
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей
3
Власти Москвы назвали пять округов, где применят проекты архитекторов для реновации
4
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
5
На Украине задержали делегацию Комсомола, направлявшуюся на Фестиваль молодежи в Сочи
6
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
7
Омбудсмен считает коллизией уход учительницы из школы из-за показа фильма "Оно" на уроке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама