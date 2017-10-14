Ракету "Союз-2.1а" с "Прогрессом" планируется запустить с Байконура со второй попытки

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-07" планируется в субботу отправить к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур в 11:46 мск. Первоначально запуск должен был состояться в четверг, 12 октября, в 12:32 мск, однако автоматика стартового комплекса отменила операцию за минуту до назначенного времени.
Пока запуск запланирован на субботу, но окончательное решение о старте должна будет принять госкомиссия, сообщили в пятницу в госкорпорации "Роскосмос". "Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-07" запланирован на 14 октября. Окончательное решение примет госкомиссия 14 октября", - сказали в пресс-службе госкорпорации.
Источник на космодроме Байконур сообщил в пятницу ТАСС, что специалисты на космодроме рекомендовали госкомиссии запустить грузовой корабль "Прогресс МС-07" к МКС 14 октября по двухсуточной схеме полета. По данным собеседника агентства, стыковка корабля с МКС планируется на 16 октября в 14:11 мск.
"Прогресс МС-07" должен доставить на станцию 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо, воду, сжатые газы, материалы и аппаратуру для проведения экспериментов на борту МКС, посылки и свежие продукты космонавтам.
Предполагалось, что в четверг "Прогресс МС-07" впервые совершит полет к МКС по трехчасовой схеме (два витка вокруг Земли). На сегодняшний день самой быстрой отработанной схемой полета к орбитальной станции для кораблей "Прогресс" и "Союз" является шестичасовая (четыре витка вокруг Земли). Впервые по четырехвитковой схеме в августе 2012 года в космос также отравился грузовой корабль "Прогресс М-16М" .
Как сообщил в четверг ТАСС другой источник на космодроме Байконур, запуск "Прогресса МС-07" был отменен из-за отсутствия телеметрии с корабля, которая предполагает дистанционное получение параметров работы различных его систем. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.