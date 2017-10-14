Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-07" стартовала с Байконура

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-07" стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС), сообщили в субботу журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

"Произведен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а с транспортным космическим кораблем "Прогресс МС-07" в 11:46 мск", - сказал представитель ЦУПа.

Примерно через девять минут после старта ракета вывела корабль на низкую околоземную орбиту. "Зафиксировано отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" в 11:55 мск", - сказал представитель ЦУПа.

Первоначально "Прогресс" должен был отправиться в космос 12 октября, однако за минуту до старта автоматика отменила запуск, и он был перенесен на резервную дату, 14 октября.

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На борту корабля находятся 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо, вода, сжатые газы, а также оборудование для научных комплексных экспериментов, посылки экипажу и свежие продукты.

Схема полета

Как сообщалось ранее, полет будет проходить по классической двухсуточной схеме, хотя 12 октября "Прогресс" планировалось отправить по новой двухвитковой схеме, полет по которой занял бы всего три часа. "Когда было принято решение о переносе пуска с 12 на 14 октября, изначально и предполагалось, что полет в резервную дату будет проходить по двухсуточной схеме. В связи с изменившимися баллистическими условиями полет по другой схеме был уже невозможен", - сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации уточнили, что стыковка грузового корабля с МКС планируется на 14:09 мск 16 октября, корабль причалит к модулю "Пирс" российского сегмента станции. Контролировать процесс стыковки будут находящиеся на станции российские космонавты Сергей Рязанский и Александр Мисуркин, при необходимости они пристыкуют "Прогресс" вручную.

На сегодняшний день самой быстрой отработанной схемой полета к орбитальной станции для кораблей "Прогресс" и "Союз" является шестичасовая (четыре витка вокруг Земли). Впервые по четырехвитковой схеме в августе 2012 года на МКС отправили грузовой "Прогресс М-16М".