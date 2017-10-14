Пуск ракеты-носителя Atlas V со спутником разведки отложен из-за непогоды

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Atlas V со спутником NROL-42 Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила в субботу американская компания United Launch Alliance (ULA).

#AtlasV #NROL52 launch scrubbed today due to weather. New launch date and time: Sunday, Oct. 15 at 3:28 a.m. ET. — ULA (@ulalaunch) 14 October 2017

"Запуск сегодня отменен из-за погоды. Новое время пуска - воскресенье, 15 октября, 03:28 ET (10:28 мск)", - написала пресс-служба компании в своем Twitter.

Atlas V - американская одноразовая ракета космического назначения. Входит в семейство ракет-носителей Atlas, которое было создано на базе одноименной межконтинентальной баллистической ракеты (находилась на вооружении США до 1965 года).

Предназначена для запуска различных космических аппаратов, в том числе военных спутников, автоматических межпланетных станций и др. Около 70% запусков составляют правительственные заказы.