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Пуск ракеты-носителя Atlas V со спутником разведки отложен из-за непогоды

Космос
14 октября, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Новая дата пуска - 15 октября

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Atlas V со спутником NROL-42  Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила в субботу американская компания United Launch Alliance (ULA).

"Запуск сегодня отменен из-за погоды. Новое время пуска - воскресенье, 15 октября, 03:28 ET (10:28 мск)", - написала пресс-служба компании в своем Twitter.

Atlas V - американская одноразовая ракета космического назначения. Входит в семейство ракет-носителей Atlas, которое было создано на базе одноименной межконтинентальной баллистической ракеты (находилась на вооружении США до 1965 года).

Предназначена для запуска различных космических аппаратов, в том числе военных спутников, автоматических межпланетных станций и др. Около 70% запусков составляют правительственные заказы.

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