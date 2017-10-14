Астрономы из Китая, США и Чили обнаружили шесть новых галактик

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ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Группа китайских, американских и чилийских ученых обнаружила шесть новых галактик, которые сформировались 550-800 млн лет после Большого взрыва. Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на данные Китайского научно-технологического университета (КНТУ).
"Фактически был сделан прорыв в изучении эпохи реионизации (период, когда начали формироваться первые галактики и звезды, свет от которых ионизировал водород - прим. ТАСС), - сообщили ученые. - В итоге нам удалось заложить основу для исследования процессов формирования небесных светил".
Работа международной группы исследователей проходила под руководством профессора КНТУ Ван Цзюньсяня с использованием обсерваторий Серро-Тололо и Лас-Кампанас, расположенных на территории Чили.