Скафандр, который украсили больные раком дети, доставят на МКС 16 октября

ВАШИНГТОН, 15 октября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Космический скафандр с рисунками детей с онкологическими заболеваниями, получивший название "Победа", который сейчас находится на борту запущенного в субботу грузового корабля "Прогресс МС-07", уже 16 октября будет доставлен на Международную космическую станцию (МКС) - именно на эту дату назначена стыковка.

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"Победа" является продолжением реализуемого международным движением "Юнити" арт-проекта "Скафандр", в развитии которого участвуют госкорпорация "Роскосмос" и другие мировые космические агентства. Таких скафандров уже пять. "Победа" была создана специально для проекта Научно-производственным предприятием "Звезда". Как рассказала ТАСС основатель и президент движения Алена Кузьменко, "Победа" "олицетворяет полную победу над болезнью, к которой стремятся все пациенты, их родственники и врачи". "Успех лечения онкологического заболевания определяется множеством факторов, при этом крайне важно, чтобы все, кому поставлен этот страшный диагноз, не забывали жить", - заметила она.

Россия присоединилась к проекту в 2016 году, когда российские пациенты участвовали в разрисовке скафандра "Единство" вместе с детьми и взрослыми из США, Канады, Японии и Германии. Над "Победой" работали дети и их семьи из Липецка, Ярославля и Москвы. Им помогали космонавты Роскосмоса Юрий Гидзенко, Андрей Бабкин и Николай Тихонов. Более того, скафандр побывал в Хьюстоне (штат Техас), где и зародился сам проект. Там, уже в местной больнице, готовить скафандр юным пациентам помогали астронавты Николь Стотт, Джэк Фишер, Майк Форман и Доу Вилок.

"Основная идея состоит в том, что пациенты выражают свою мечту в красках на скафандре, так как мечта, достигшая звезд обязательно сбудется, - пояснила Кузьменко. - Цель проекта - создать как можно больше добрых историй, которые помогут поверить в себя и дадут другим пациентам сил и надежду на выздоровление".

Стыковка "Прогресса" с МКС запланирована на 16 октября. Корабль был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а". Контролировать процесс стыковки будут находящиеся на станции российские космонавты Сергей Рязанский и Александр Мисуркин, при необходимости они пристыкуют "Прогресс" вручную.