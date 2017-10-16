Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Корабль "Прогресс МС-07" с 2,5 т грузов пристыкуется к МКС

Космос
16 октября, 0:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Предполагается, что корабль причалит к модулю "Пирс" российского сегмента станции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-07", запущенный в субботу с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а", в понедельник пристыкуется к Международной космической станции (МКС), сообщили в Роскосмосе.

"Стыковка грузового корабля с МКС запланирована на 16 октября, в 14:09 мск в автоматическом режиме", - сказали в госкорпорации.

Предполагается, что корабль причалит к модулю "Пирс" российского сегмента станции. Контролировать процесс стыковки будут находящиеся на станции российские космонавты Сергей Рязанский и Александр Мисуркин, которые при необходимости пристыкуют "Прогресс" вручную.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-07" стартовала с космодрома Байконур к МКС в 11:46 мск 14 октября. На борту корабля находятся 2,5 т различных грузов, в том числе топливо, вода, сжатые газы, сухие грузы, а также оборудование для научных экспериментов, посылки экипажу и свежие продукты.

Перенос старта

"Прогресс" должен был впервые отправиться к МКС 12 октября по самой короткой двухвитковой схеме, благодаря которой корабль достиг бы станции всего за три часа. Однако было принято решение перенести старт "Прогресса" на 14 октября и отправить его в полет по двухсуточной схеме.

Как отмечали в Роскосмосе, когда было принято решение о переносе пуска, сразу предполагалось, что полет в резервную дату займет двое суток - в связи с изменившимися баллистическими условиями полет по другой схеме был уже невозможен.

Причину переноса пока выясняют специалисты, ее должна озвучить позднее госкомиссия. Как сообщал ранее ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, причиной мог стать сбой в системе телеметрии на корабле.

На сегодняшний день самой быстрой отработанной схемой полета к орбитальной станции для кораблей "Прогресс" и "Союз" является шестичасовая (четыре витка вокруг Земли). Впервые по четырехвитковой схеме в августе 2012 года в космос отправился грузовой "Прогресс М-16М".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Дмитрий Марьянов
2
Тиллерсон заявил, что Трамп не хочет воевать с КНДР
3
Более 900 тыс. жителей Киргизии поддержали на выборах президента кандидатуру Жээнбекова
4
Курц после победы своей партии на выборах станет канцлером Австрии
5
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама