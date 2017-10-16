Международный конгресс астронавтов начал работу во Франции

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Международный конгресс астронавтов в 30-й раз собрался в понедельник. Пятидневная встреча под девизом "Космос - наше будущее" проводится в Тулузе как мегаполисе, получившем титул "города европейской науки 2017".

На повестке дня - рассмотрение последних научных достижений космической науки, осуществления крупнейших международных проектов, в первую очередь Международной космической станции. Это также и предстоящие в ближайшее время проекты и те, что намечены на более отдаленное будущее. Особое внимание будет уделено планам полетов на Марс и созданий поселений на Красной планете.

Конгресс проводится Международной ассоциацией космических исследователей (ASE) совместно с мэрией Тулузы и расположенном рядом с этим городом французским Космическим городком. Ассоциация насчитывает около 400 астронавтов и космонавтов из 37 стран мира. В нынешнем форуме в Тулузе участвуют представители 17 государств. Россия представлена космонавтом Владимиром Титовым.

В день открытия конгресса участники минутой молчания почтили память шести астронавтов и космонавтов, скончавшихся за время с предыдущего форума. В зале прозвучали, в частности, имена россиян Игоря Волка, Григория Гречко и Виктора Горбатко. Памяти ушедших из жизни было посвящено и исполненное в зале Космического городка скрипичное произведение.

Выступая с речью на открытии встречи, американская женщина-астронавт Бонни Данбар, возглавляющая ассоциацию, особо подчеркнула, что "начало освоению космического пространства положил полет первого космонавта Земли, гражданина СССР Юрия Гагарина". Данбар, говоря о важности научной деятельности на орбите Земли, в космосе и на других планетах, процитировала также слова российского основоположника космической науки Константина Циолковского о том, что "Земля является колыбелью человечества, но нельзя вечно жить в колыбели".

Значение человека

Жан-Ив Ле Галь, генеральный директор французского Национального центра космических исследований, подчеркнул, что "в настоящее время наблюдается все больший интерес специалистов к проектам отправки человека в космос, осуществлению исследовательских программ с участием человека на Луне и Марсе". "И что меня поражает, это то, что во всех случаях речь идет именно об участии людей в этих проектах. На мой взгляд, мы являемся свидетелями своего рода "реванша" над миссиями, которые осуществлялись ранее исключительно автоматическими космическими аппаратами без участия космонавтов и астронавтов", - подчеркнул эксперт.

Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) француз Тома Песке, лишь недавно, по завершению своего полета и работы на МКС вступивший в Международную ассоциацию космических исследователей, подчеркнул, что "надеется, что многие из проектов, которые будут рассмотрены на встрече в Тулузе, будет осуществлены гораздо раньше, чем сегодня ожидается специалистами". Он отметил также важнейшую роль исследований, проводящихся в настоящее время на МКС "для обеспечения здоровья тех астронавтов, которые будут участвовать в проектах на Марсе и Луне".