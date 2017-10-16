В Google Maps появилась возможность "посетить" планеты Солнечной системы

Reuters: более 1 млн Mercedes отзовут по всему миру из-за проблем с подушками безопасностиЭкономика и бизнес 16 октября, 22:31
"Олимпийский патруль" с участием Жукова, Карелина и Попова прошел на ВФМС в СочиСпорт 16 октября, 22:25
Число жертв шторма "Офелия" в Ирландии увеличилось до трех человекПроисшествия 16 октября, 22:18
Трамп не рассматривает возможность увольнения спецпрокурора, ведущего расследование по РФМеждународная панорама 16 октября, 22:16
Понедельник на ВФМС запомнился ажиотажем на встречах с Лавровым и притоком участниковОбщество 16 октября, 22:16
В Google Maps появилась возможность "посетить" планеты Солнечной системыКосмос 16 октября, 22:13
WADA объявило, что 16 ноября будут представлены рекомендации по статусу РУСАДАСпорт 16 октября, 21:50
Украина и Словакия избраны в Совет по правам человека ООНМеждународная панорама 16 октября, 21:16
Чемпионы мира по рок-н-роллу Сбитнева и Юдин научат танцевать гостей и участников ВФМССпорт 16 октября, 21:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Google выпустила обновление для приложения Google Maps, которое позволит пользователям "посетить" планеты Солнечной системы и их спутники. Об этом говорится сообщении, размещенном в блоге компании.
Отмечается, что это стало возможным благодаря фотографиям, которые зонд Cassini сделал за двадцать лет своей работы. Всего специалисты изучили более 500 тыс. снимков, присланных аппаратом. В работе также принял участие астрономический художник Бьёрн Йонссон, который занимался созданием изображений для NASA и Европейского космического агентства (EKA).
"Исследуйте ледяные равнины Энцелада, где Cassini обнаружил воду под поверхностью спутника, что свидетельствует о признаках жизни. Загляните под толстые облака Титана, чтобы увидеть озера из метана. Осмотрите массивный кратер Мимаса - хоть он и выглядит как что-то из научной фантастики, это спутник, а не космическая станция", - говорится в сообщении Google.
Для просмотра в приложении доступны 14 планет и их спутники, в том числе Марс, Плутон, Венера, Луна и крупнейший спутник Сатурна Титан.
Ранее Google совместно с NASA "оцифровал" Международную космическую станцию, предоставив пользователям возможность "прогуляться" по МКС.