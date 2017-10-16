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В Google Maps появилась возможность "посетить" планеты Солнечной системы

Космос
16 октября, 22:13 UTC+3

Для просмотра в приложении Google Maps доступны 14 планет и их спутники

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Материал из 1 страницы
© Google Maps

Google выпустила обновление для приложения Google Maps, которое позволит пользователям "посетить" планеты Солнечной системы и их спутники. Об этом говорится сообщении, размещенном в блоге компании.

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Отмечается, что это стало возможным благодаря фотографиям, которые зонд Cassini сделал за двадцать лет своей работы. Всего специалисты изучили более 500 тыс. снимков, присланных аппаратом. В работе также принял участие астрономический художник Бьёрн Йонссон, который занимался созданием изображений для NASA и Европейского космического агентства (EKA).

"Исследуйте ледяные равнины Энцелада, где Cassini обнаружил воду под поверхностью спутника, что свидетельствует о признаках жизни. Загляните под толстые облака Титана, чтобы увидеть озера из метана. Осмотрите массивный кратер Мимаса - хоть он и выглядит как что-то из научной фантастики, это спутник, а не космическая станция", - говорится в сообщении Google.

Для просмотра в приложении доступны 14 планет и их спутники, в том числе Марс, Плутон, Венера, Луна и крупнейший спутник Сатурна Титан. 

Ранее Google совместно с NASA "оцифровал" Международную космическую станцию, предоставив пользователям возможность "прогуляться" по МКС.

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