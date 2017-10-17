NASA: при экспедициях на Луну и Марс нужно устанавливать стандарты для частных компаний

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НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) при подготовке экспедиции на Марс должно установить технологические стандарты для коммерческих компаний, участвующих в проекте, а также добиться того, чтобы ни одна из них не имела монополии на какие-либо важные компоненты оборудования. Как сообщила телекомпания NBC, такое мнение высказал на завершившемся в городе Лас-Крусес (штат Нью-Мексико) международном симпозиуме по коммерческим космическим полетам помощник директора NASA Уильям Герстенмайер.
Единые стандарты, отметил он, необходимы, в частности в том, что касается систем жизнеобеспечения. "Необходимо поддерживать одинаковый уровень атмосферного давления и одинаковый состав атмосферы в космических кораблях, чтобы все могли учитывать эти данные, - отметил он. - Нужно также выработать общие стандарты для того, чтобы замерять состав атмосферы". Таким образом, отметил он, частные компании смогут участвовать в процессе создания и модернизации космической техники и сотрудничать с NASA в реализации различных проектов.
"Мы не вмешиваемся в процесс того, как отдельные компании создают свои собственные системы, - подчеркнул помощник директора NASA. - Они могут впоследствии предложить их для коммерческого использования, они могут найти им другие применения. Но роль NASA состоит в том, чтобы определить основные стандарты в области техники и безопасности".
В то же время, по его словам, NASA должно оставить за собой разработку общего плана исследований Луны и Марса и сделать так, чтобы ни одна компания не обладала монопольным правом в какой-то одной области технического обеспечения экспедиции. "Важно, чтобы определенные элементы находились в собственности правительства с тем, чтобы их можно было предоставить и другим представителям промышленных компаний, - подчеркнул он. - Например, полеты к Луне следует готовить и осуществлять в соответствии с потребностями NASA, а когда речь зайдет об обслуживании техники, используемой в таких экспедициях, то эти вопросы можно будет передать в руки частных компаний".
На первом этапе такого проекта, подчеркнул Герстенмайер, NASA будет выступать в роли основного заказчика, однако впоследствии "следует отойти от такой модели и посмотреть, есть ли тут рыночный потенциал".