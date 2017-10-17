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Количество спутников ГЛОНАСС на орбите вновь доведено до 24

Космос
17 октября, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Космический аппарат "Глонасс-М" №52 был выведен на орбиту 22 сентября 2017 года

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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Навигационный космический аппарат "Глонасс-М" №52, созданный компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева", начал использоваться по целевому назначению. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роскосмоса.

"С вводом в эксплуатацию спутника "Глонасс-М" №52 состав орбитальной группировки системы ГЛОНАСС восполнен до штатного количества - 24 космических аппаратов", - сказали в госкорпорации.

Космический аппарат "Глонасс-М" №52, выведенный на орбиту 22 сентября 2017 года, принят в эксплуатацию по итогам проверок на функционирование в летных условиях. Он будет использоваться вместо спутника, отработавшего в системе в полтора раза дольше гарантированного срока, уточнили в Роскосмосе.

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