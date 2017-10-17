Количество спутников ГЛОНАСС на орбите вновь доведено до 24

Круглый стол "Акселерация инновационных стартапов". ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 17 октября, 15:12
Магомедов: РФПИ с DP World могут купить 35-40% акций FescoТранспорт 17 октября, 15:08
Самую большую в России тыкву раздали москвичамОбщество 17 октября, 15:03
Свердловские власти объявили открытый конкурс на посты региональных министровНовости Урала 17 октября, 14:51
Жамалетдинов: ЦСКА находится в хорошем настроении перед матчем с "Базелем"Спорт 17 октября, 14:49
Гончаренко: двухматчевое противостояние с "Базелем" играет огромную роль для ЦСКА в ЛЧСпорт 17 октября, 14:43
Первый снег в Москве ожидается в выходныеОбщество 17 октября, 14:41
Кузнецов: туристов стоит привлечь к оценке эффективности расходования курортного сбораСеверный Кавказ 17 октября, 14:36
Что нужно знать о скандале вокруг Харви ВайнштейнаОбщество 17 октября, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Навигационный космический аппарат "Глонасс-М" №52, созданный компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева", начал использоваться по целевому назначению. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роскосмоса.
"С вводом в эксплуатацию спутника "Глонасс-М" №52 состав орбитальной группировки системы ГЛОНАСС восполнен до штатного количества - 24 космических аппаратов", - сказали в госкорпорации.
Космический аппарат "Глонасс-М" №52, выведенный на орбиту 22 сентября 2017 года, принят в эксплуатацию по итогам проверок на функционирование в летных условиях. Он будет использоваться вместо спутника, отработавшего в системе в полтора раза дольше гарантированного срока, уточнили в Роскосмосе.