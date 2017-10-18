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Си Цзиньпин заявил, что Китай должен стать лидером в области науки и космонавтики

Космос
18 октября, 6:54 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 18, октября. /ТАСС

Глава КНР среди приоритетных задач назвал выведение страны на передовые позиции в мире по качеству выпускаемой продукции, транспортных коммуникаций, цифровых технологий

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ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Китайские власти в ближайшие годы намерены превратить страну в передовую державу в области науки и техники, космонавтики и сетевого пространства. Об этом в среду на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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"Мы должны стремиться занять передовые позиции в области науки и техники, усилить работу в сфере фундаментальных исследований. <...> Правительство окажет активную поддержку с тем, чтобы Китай стал мощной державой, лидирующей в области науки и техники, <...> аэрокосмических технологий, интернета", - отметил он.

По словам главы государства, в перечне приоритетных задач - превратить КНР в страну, занимающую передовые позиции в мире по качеству выпускаемой продукции, транспортных коммуникаций, цифровых технологий.

В форуме принимают участие 2280 делегатов. После доклада генерального секретаря Центрального комитета КПК Си Цзиньпина они заслушают отчет Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Съезд будет проходить до 24 октября, на нем планируется рассмотреть результаты работы партии за последние пять лет, обсудить общественно-экономическую и политическую ситуацию в Китае и других странах, наметить стратегическую линию развития республики на ближайшие годы. Ожидается, что по итогам форума будет обновлена кадровая конфигурация высших партийных органов - Постоянного комитета Политбюро, самого Политбюро и ЦК в целом.

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