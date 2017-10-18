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Японские ученые нашли на Луне пещеру, где можно разместить исследовательскую базу

Космос
18 октября, 7:58 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 18, октября. /ТАСС

Пустота находится под кратером Мариус на внешней стороне Луны

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Японские исследователи обнаружили под поверхностью Луны огромную пещеру длиной 50 км, которую в будущем можно использовать для оборудования там исследовательской базы. Об этом сообщило национальное аэрокосмическое агентство JAXA.

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Пещера была обнаружена на основе анализа данных, переданных японским исследовательским зондом "Кагуя". Эта пустота находится под кратером Мариус на внешней стороне Луны. Сначала "Кагуя" смогла заснять вход в пещеру, а затем с помощью электромагнитного зондирования удалось изучить ее подземную структуру.

По мнению экспертов агентства, эта длинная пещера образовалась примерно 3,5 млрд лет назад в результате вулканической деятельности. Размещение там исследовательской базы позволит снизить негативное воздействие на нее радиации и резких перепадов температуры, считают в JAXA.

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