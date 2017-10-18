Японские ученые нашли на Луне пещеру, где можно разместить исследовательскую базу

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ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Японские исследователи обнаружили под поверхностью Луны огромную пещеру длиной 50 км, которую в будущем можно использовать для оборудования там исследовательской базы. Об этом сообщило национальное аэрокосмическое агентство JAXA.
Пещера была обнаружена на основе анализа данных, переданных японским исследовательским зондом "Кагуя". Эта пустота находится под кратером Мариус на внешней стороне Луны. Сначала "Кагуя" смогла заснять вход в пещеру, а затем с помощью электромагнитного зондирования удалось изучить ее подземную структуру.
По мнению экспертов агентства, эта длинная пещера образовалась примерно 3,5 млрд лет назад в результате вулканической деятельности. Размещение там исследовательской базы позволит снизить негативное воздействие на нее радиации и резких перепадов температуры, считают в JAXA.