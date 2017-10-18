Россия и Китай внесли в ООН проект резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Россия и Китай внесли на рассмотрение Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН проект резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе, нацеленной на предотвращение гонки вооружений во внеземном пространстве. Выступая во вторник на заседании 1-го комитета ГА, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков призвал все страны поддержать эту инициативу.

По его словам, "установить надежный и эффективный барьер на пути гонки вооружений в космическом пространстве возможно только через юридически обязывающие договоренности". С этой целью, отметил дипломат, Россия продолжает "кропотливую работу" по запуску на Конференции по разоружению в Женеве "переговоров по выработке соответствующего юридически обязывающего инструмента". "Добротной основой" для таких переговоров он назвал российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, представленный еще в 2008 году.

Ермаков призвал западные страны "прекратить лукавить" и блокировать обсуждение договора, в тексте которого "есть все, включая определение "оружия в космосе" и рычаги предотвращения любых силовых действий против любых объектов в космосе". "У нас с вами нет только одного - желания наших западных партнеров совместно со всеми странами ООН по решению проблемы предотвращения гонки вооружения в космическом пространстве", - констатировал он.

Как заявил дипломат, пока ситуация на Конференции по разоружению "не изменилась к лучшему", работу по предотвращению размещения оружия в космосе необходимо вести в формате группы правительственных экспертов ООН. "Для этого вместе с нашими китайскими коллегами и в широком соавторстве со странами, разделяющими нашу позицию, мы внесли на рассмотрение нынешней сессии Генеральной Ассамблеи проект соответствующей резолюции, - сказал заместитель директора департамента МИД РФ. - Призываем все государства ООН поддержать эту важную инициативу".

Резолюция, принимаемая ежегодно

Резолюция, озаглавленная "Неразмещение первыми оружия в космосе" принимается Генассамблеей на ежегодной основе. В прошлом году за документ проголосовали 130 государств, а единственными, кто не выступил в его поддержку, стали США, Израиль, Грузия и Украина.

Ключевым элементом резолюции является призыв к скорейшему запуску в Женеве переговоров по выработке юридически обязывающего документа по предотвращению размещения оружия в космосе на основе российско-китайского проекта соответствующего договора. В документе также указывается на недопустимость применения силы в отношении космических объектов, кроме того, странам предлагается взять на себя обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе в качестве ключевой меры транспарентности и доверия.

Объяснения США

Оправдывая нежелание США поддержать российско-китайскую инициативу, американский дипломат Джеффри Эберхарт на заседании 1-го комитета утверждал, что в Вашингтоне воодушевлены растущим осознанием важности использования космического пространства в мирных целях.

"Однако мы очень обеспокоены приверженностью некоторых стран разработке противоспутниковых средств для противодействия мнимым противникам, в то время как эти же страны публично высказывают желание бороться с размещением оружия в космосе принятием политических обязательств о неразмещении его первыми, которые не могут быть подтверждены международным сообществом. Очевидно, что эти усилия не укрепят стабильность в космосе, так как они не учитывают одну из самых насущных угроз: противоспутниковое оружие наземного базирования", - сказал Эберхарт.