Разгерметизация на "Союзе МС-02" не повлияла на жизнеобеспечение экипажа

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Разгерметизация спускаемой капсулы корабля "Союз МС-02" с тремя космонавтами на борту, которая произошла 10 апреля во время ее посадки, никак не повлияла на жизнеобеспечение экипажа. Об этом сообщил в среду ТАСС глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

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Ранее в западных СМИ появилась информация со ссылкой на астронавта Томаса Стаффорда о том, что при его возвращении на Землю в корабле "Союз МС-02" произошла разгерметизация.

"Уже в атмосфере на этапе открытия парашюта возник определенный дефект, это произошло 10 апреля. Все это происходило в атмосфере, и никакого влияния на экипаж это не оказало", - сообщил Комаров.

Как уточнили в пресс-службе Роскосмоса, экипаж находился в герметичных скафандрах, потому ему ничего не угрожало. "В апреле текущего года при спуске с орбиты ТПК [транспортного пилотируемого корабля] "Союз МС-02" было зафиксировано незначительное падение давления во время раскрытия основного парашюта, которое никак не отразилось на здоровье экипажа, поскольку он находился в герметичных скафандрах, которые используются для повышения безопасности полета", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в госкорпорации, инцидент проанализировала комиссия, которая установила, что ситуация имеет случайный маловероятный характер. Приняты меры для исключения аналогичных ситуации, отметили в Роскосмосе.

Комиссия NASA

Комаров также сообщил ТАСС, что "этот дефект с парашютом совместно с NASA был отработан, после этого были произведены успешные и посадки, и пуски". "Понятно, что при наличии каких-либо рисков для экипажа никогда бы не было принято решение о проведении дальнейших полетов и посадок", - добавил глава Роскосмоса.

Комаров также сообщил, что со стороны NASA замечаний после этого случая не было, это подтверждается работой совместной группы и совместной комиссии.

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-02" с космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым, Андреем Борисенко и астронавтом NASA Робертом Шейном Кимброу успешно прошла 10 апреля на территории Казахстана.