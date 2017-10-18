Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Разгерметизация на "Союзе МС-02" не повлияла на жизнеобеспечение экипажа

Космос
18 октября, 15:29 дата обновления: 18 октября, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров отметил, что "этот дефект с парашютом совместно с NASA был отработан, после этого были произведены успешные и посадки, и пуски"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Разгерметизация спускаемой капсулы корабля "Союз МС-02" с тремя космонавтами на борту, которая произошла 10 апреля во время ее посадки, никак не повлияла на жизнеобеспечение экипажа. Об этом сообщил в среду ТАСС глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

СПЕЦПРОЕКТ

Просто космос

От Гагарина до "ЭкзоМарса"

Ранее в западных СМИ появилась информация со ссылкой на астронавта Томаса Стаффорда о том, что при его возвращении на Землю в корабле "Союз МС-02" произошла разгерметизация.

"Уже в атмосфере на этапе открытия парашюта возник определенный дефект, это произошло 10 апреля. Все это происходило в атмосфере, и никакого влияния на экипаж это не оказало", - сообщил Комаров.

Как уточнили в пресс-службе Роскосмоса, экипаж находился в герметичных скафандрах, потому ему ничего не угрожало. "В апреле текущего года при спуске с орбиты ТПК [транспортного пилотируемого корабля] "Союз МС-02" было зафиксировано незначительное падение давления во время раскрытия основного парашюта, которое никак не отразилось на здоровье экипажа, поскольку он находился в герметичных скафандрах, которые используются для повышения безопасности полета", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в госкорпорации, инцидент проанализировала комиссия, которая установила, что ситуация имеет случайный маловероятный характер. Приняты меры для исключения аналогичных ситуации, отметили в Роскосмосе.

Комиссия NASA

Комаров также сообщил ТАСС, что "этот дефект с парашютом совместно с NASA был отработан, после этого были произведены успешные и посадки, и пуски". "Понятно, что при наличии каких-либо рисков для экипажа никогда бы не было принято решение о проведении дальнейших полетов и посадок", - добавил глава Роскосмоса.

Комаров также сообщил, что со стороны NASA замечаний после этого случая не было, это подтверждается работой совместной группы и совместной комиссии.

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-02" с космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым, Андреем Борисенко и астронавтом NASA Робертом Шейном Кимброу успешно прошла 10 апреля на территории Казахстана.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Комаров, Игорь Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Разгерметизация на "Союзе МС-02" не повлияла на жизнеобеспечение экипажа
2
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
3
Москву ждут похолодание, снег и гололед
4
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
5
Замглавы финансово-экономического управления ФСИН задержана по делу Коршунова
6
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
7
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама