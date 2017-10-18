Игорь Белоусов назначен исполнительным директором Конструкторского бюро химавтоматики

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Игорь Белоусов назначен исполнительным директором АО "Конструкторское бюро химавтоматики" (КБХА). Об этом сообщили в среду в пресс-службе Роскосмоса.

"Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина одобрил назначение Игоря Белоусова на должность исполнительного директора АО "Конструкторское бюро химавтоматики". В настоящее время Игорь Белоусов работает заместителем генерального директора НПО "Энергомаш", руководителем программы РД-191 (ракетный двигатель, используется на ракетах семейства "Ангара" - прим. ТАСС)", - сказали в госкорпорации.

"У Игоря Ивановича огромный багаж знаний и профессионального опыта, он руководил многими государственными и научными проектами. Именно такой человек с твердой позицией и высоким потенциалом нужен сегодня воронежскому КБХА", - отметил гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, которого цитирует пресс-служба Роскосмоса.

С октября 2015 года до августа 2017 года исполнительным директором КБХА был Алексей Камышев. Затем исполняющим обязанности главы предприятия был назначен Виктор Волгин, который до этого работал заместителем исполнительного директора КБХА.

Биография Белоусова

Игорь Белоусов родился 7 января 1960 года в Германии. В 1982 году окончил механический факультет Военной инженерной Краснознаменной академии имени А. Ф. Можайского, а в 2001 году - экономический факультет Московского авиационного института.

С 1997 года по 2001 год руководил отделом в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры, с 2001 года по 2009 год - руководитель отделов в Роскосмосе, с 2009 года по 2012 год - главный советник экспертного управления президента РФ, с 2012 года по 2014 год - заместитель генерального директора по двигательной тематике Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева. С 2014 года по 2015 год Белоусов был заместителем начальника департамента, начальником департамента Объединенной ракетно-космической корпорации, в 2015 году назначен на должность заместителя генерального директора НПО "Энергомаш".

Конструкторское бюро химавтоматики осуществляет полный цикл создания жидкостных ракетных двигателей: проектирование, изготовление, испытание, а также осуществляет поставки товарных двигателей для ракет оборонного, научного и хозяйственного назначения. Предприятие разрабатывает двигатели для ракет-носителей "Союз-2", "Ангара", кислородно-водородные двигатели разгонных блоков, кислородно-метановые двигатели для перспективных ракет. Сейчас предприятие реализует задачу создания нового двигателя для второй ступени ракеты-носителя "Союз-5".