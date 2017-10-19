РФ планирует увеличить количество запусков ракет с Байконура в 2018 году

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АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" намерена увеличить количество запусков ракет с космодрома Байконур в будущем году. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев, выступая на международном форуме "Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы - 2017".
"Космодром Байконур сегодня остается одним из самых пускающих космодромов планеты. В 2017 году уже осуществлены пуски 11 ракет космического назначения. До конца года планируется выполнить еще три пуска. Со следующего года запланировано увеличение количества пусков", - сообщил Савельев.
По его словам, это связано с продолжением реализации пусковых программ с использованием ракеты-носителя "Протон- М", а также пилотируемых программ и коммерческих проектов.