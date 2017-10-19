Эскизный проект комплекса "Байтерек" разработают к ноябрю 2017 года

АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Эскизный проект по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" разработают до ноября 2017 года. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев, выступая на международном форуме "Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы - 2017".

"Рассматриваемый ранее как исключительно коммерческий проект, с мая 2017 года "Байтерек" получил дополнительный импульс и новый статус после принятия руководством РФ решения о запуске с помощью ракеты-носителя "Союз-5" нового пилотируемого корабля федерации. Сроки выполнения работ по проекту по предложению российской стороны смещены на более ранние", - подчеркнул Савельев.

По его словам, с учетом этого в 2017 году утверждено решение об исключении объектов наземной космической инфраструктуры КРК "Зенит-М" из состава арендуемых РФ и передача их Республике Казахстан.

"Подготовлено и завершается согласование изменений в межправительственное соглашение о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек", - отметил он. - Разработано и проходит согласование проекта новой редакции дорожной карты по реализации проекта "Байтерек" и условий реализации проекта, подготовлены и выданы казахстанской стороне исходные данные для технико-экономического обоснования финансирования проекта".

"До ноября текущего года будет разработан эскизный проект по созданию космического ракетного комплекса", - добавил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос".