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РФ передала Казахстану работы по открытию нового района падения частей ракет-носителей

Космос
19 октября, 9:19 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 19, октября. /ТАСС

В Роскосмосе уточнили, что данный район планируется использовать при пусках ракет со стартового комплекса "Байтерек" на Байконуре

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АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" передала казахстанской стороне ведение работ по открытию нового района падения частей ракет-носителей в Костанайской области. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Савельев, выступая на международном форуме "Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы".

"В рамках приобретения казахстанскими структурами новых космических компетенций в ведение совместного российско-казахстанского предприятия АО СП "Байтерек" переданы работы по открытию и эксплуатации нового района падения отделяющихся частей ракет-носителей в Джангельдинском районе Костанайской области. Данный район планируется использовать при пусках ракет космического назначения с космодрома Байконур, со стартового комплекса "Байтерек", - информировал Савельев.

По его словам, создание космического ракетного комплекса "Байтерек" рассматривается в качестве главного совместного космического проекта России и Казахстана.

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