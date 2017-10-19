РФ передала Казахстану работы по открытию нового района падения частей ракет-носителей

АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" передала казахстанской стороне ведение работ по открытию нового района падения частей ракет-носителей в Костанайской области. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Савельев, выступая на международном форуме "Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы".

"В рамках приобретения казахстанскими структурами новых космических компетенций в ведение совместного российско-казахстанского предприятия АО СП "Байтерек" переданы работы по открытию и эксплуатации нового района падения отделяющихся частей ракет-носителей в Джангельдинском районе Костанайской области. Данный район планируется использовать при пусках ракет космического назначения с космодрома Байконур, со стартового комплекса "Байтерек", - информировал Савельев.

По его словам, создание космического ракетного комплекса "Байтерек" рассматривается в качестве главного совместного космического проекта России и Казахстана.