Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стоимость наземной инфраструктуры проекта "Байтерек" может составить до $310 млн

Космос
19 октября, 10:39 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 19, октября. /ТАСС

Cогласно дорожной карте проекта, которая будет откорректирована и утверждена в декабре этого года, первый пробный пуск с КРК "Байтерек" планируют провести к концу 2022 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Ориентировочная стоимость наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" может составить от $280 до 310 млн. Об этом сообщил в четверг вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин в кулуарах международного форума "Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы - 2017".

"Стоимость проекта будет уточнена в процессе разработки технико-экономического обоснования (ТЭО). На сегодняшний день можно говорить об ориентировочной предварительной стоимости порядка $280-310 миллионов - это наземной инфраструктуры. Речь идет о казахстанских вложениях. Что касается российских вложений, то это разработка ракеты- носителя и пилотируемого транспортного корабля", - рассказал Нургужин.

По его словам, на сегодняшний день завершена разработка инвестиционного предложения, оно прошло соответствующие отраслевую и экономическую экспертизы. "После того как оно пройдет республиканскую бюджетную комиссию, мы официально притупим к разработке ТЭО. Вместе с тем исходные данные со стороны Роскосмоса наше предприятие "Байтерек" получило, и эта работа можно сказать начата. Министерством национальной экономики выделены соответствующие средства на финансирование разработки ТЭО уже с ноября этого года, работа по разработке ТЭО данного проекта будет завершена к сентябрю следующего года", - отметил вице-министр.

Как информировал Нургужин, согласно дорожной карте проекта, которая будет откорректирована и утверждена в декабре этого года, первый пробный пуск с КРК "Байтерек" планируют провести к концу 2022 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Порошенко отказался принять делегацию протестующих из-за ее состава
4
В Москве задержан подозреваемый в убийстве из-за конфликта на дороге
5
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Брэнсон рассказал, как Обама использовал красную кнопку на столе Овального кабинета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама