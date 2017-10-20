СМИ: Франция купит у России корабль "Союз", доставивший французского астронавта на МКС

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Дирекция тематического парка "Космический городок", расположенного в Тулузе на юге Франции, намерена приобрести у России тот пилотируемый корабль "Союз МС-3", который доставил французского астронавта Тома Песке на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщила в пятницу газета французских деловых кругов Les Echos.

"Космический городок" празднует в этом году свое 20-летие, отмечает газета. Его посещаемость возросла на 25% с начала года, а в прошлом году его посетили рекордные 323 тыс. человек. Теперь это парк, пропагандирующий достижения космической науки, намерен закрепить свой успех, приобретя корабль "Союз", на котором француз был доставлен на МКС и вернулся на Землю. Он станет уже вторым "Союзом" в коллекции "Космического городка".

Как ожидается, космический корабль, созданный в России и побывавший на орбите Земли, будет представлен на обозрение публики в будущем году. "Космический городок" в этом и прошлом году был тесно связан с программой пребывания астронавта Европейского космического агентства Песке на МКС. На экраны в залах комплекса в прямом эфире транслировались его репортажи с орбиты, рассказы об МКС и корабле "Союз". В городке была открыта выставка, посвященная условиям жизни и работы астронавтов и космонавтов на борту космической станции.

По возвращению в июне на Землю Песке неоднократно приезжал в "Космический городок", общался с посетителями и специалистами комплекса. В настоящее время он принимает активное участие в работе 30-го Международного конгресса астронавтов, который проходит в залах "Космического городка".

Как сообщил региональной газете L'Union директор тематического парка в Тулузе Жан-Батист Дебуа, "переговоры с российской стороной относительно продажи спускаемой капсулы "Союза" начались недавно". По его словам, "представители России подтвердили свою заинтересованность в работе по этой сделке". Дебуа отказался назвать сумму, за которую может быть приобретен "Союз". "Определенный бюджет на это выделен, но многое будет зависеть от стоимости доставки из России на юг Франции", - добавил он.