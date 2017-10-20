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Площадки для наблюдения за вторым пуском с космодрома Восточный подготовят в Приамурье

Космос
20 октября, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Пуск ракеты "Союз-2.1б" намечен на 28 ноября

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Временные смотровые площадки для наблюдения за вторым пуском ракеты с космодрома Восточный подготовят в Амурской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства.

"Намечен план по своевременной подготовке смотровых зон к приему большого количества посетителей - приведение территорий в порядок, обеспечение готовности всей необходимой инфраструктуры. Рассматривается возможность размещения информационных баннеров и сувенирной продукции", - говорится в сообщении.

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В апреле 2016 года, когда на космодроме Восточный прошел первый пуск ракеты "Союз-2.1а", вдоль федеральной трассы "Амур" были оборудованы семь смотровых площадок. Они располагались возле трех придорожных кафе в радиусе 50 километров от стартового стола космодрома.

Второй пуск ракеты с Восточного намечен на 28 ноября: ракета "Союз-2.1б" выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М". На декабрь этого года с космодрома предварительно намечен еще один пуск ракеты "Союз-2.1а" с двумя российскими спутниками мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус".

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.

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