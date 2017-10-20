График запусков с Байконура утвердят до конца 2017 года

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АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. График запусков ракет с космодрома Байконур представители Казахстана и России утвердят до конца 2017 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов.
"График пусков на предстоящий год еще разрабатывается. Потом совместно, коллегиально, мы его принимаем через нормативно-правовые акты России и Казахстана. В конце года он будет утвержден. Открытие этих данных будет после официального утверждения", - рассказал Нуркенов.
19 октября заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев сообщил, что "Роскосмос" планирует со следующего года увеличить количество пусков с космодрома Байконур. По его словам, это связано с продолжением реализации пусковых программ с использованием ракеты-носителя "Протон-М", а также пилотируемых программ и коммерческих проектов.
Как информировал Савельев, в 2017 году уже осуществлены пуски 11 ракет космического назначения. До конца года планируется выполнить еще три пуска.