Астронавты NASA заменили камеру МКС и элемент электрооборудования манипулятора

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Астронавты Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Рэндольф Брезник и Джозеф Акаба в пятницу заменили камеру высокого разрешения по правому борту Международной космической станции (МКС) и элемент электрооборудования на манипуляторе Dextre. Об этом сообщил центр управления полетами NASA в Хьюстоне (штат Техас). Космическое ведомство США ведет трансляцию выхода американцев в открытый космос.

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"Акаба завершил замену одной камеры высокого разрешения на внешней поверхности станции. Его напарник тем временем справился с заменой электрооборудования на Dextre", - информировал центр управления полетами в Хьюстоне. Согласно трансляции, Акаба в настоящий момент расстегивает крепления, фиксировавшие его положение на кончике манипулятора Canadarm2, которым управлял из орбитального комплекса итальянец Паоло Несполи.

Выход в открытый космос начался в 07:47 по времени Восточного побережья США (14:47 мск) и рассчитан на 6,5 часа. Астронавтам за оставшееся время предстоит заменить блок освещения в телекамере на манипуляторе Canadarm2 и снять термоизоляционное покрытие с двух блоков на поверхности станции.

На текущий месяц было запланировано три выхода в открытый космос. Первый был проведен 5 октября, второй - 10 октября. Помимо Брезника и Акабы, вахту на МКС несут россияне Александр Мисуркин и Сергей Рязанский, американец Марк Ванде Хай и итальянец Паоло Несполи.