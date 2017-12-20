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NASA хочет в 2069 году направить первую межзвездную экспедицию для поиска внеземной жизни

Космос
20 декабря, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Миссия зондов будет приурочена к 100-летней годовщине высадки человека на Луну

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Проксима b в представлении художника

Проксима b в представлении художника

© NASA

ТАСС, 20 декабря. Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает возможность к 2069 году организовать первую в истории межзвездную космическую экспедицию в систему Альфа Центавра для поиска там жизни. Об этом говорится в статье, опубликованной в последнем номере британского научного журнала New Scientist.

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Миссия, согласно задумке, будет приурочена к 100-летней годовщине высадки человека на Луну. Однако в этот раз в космическое путешествие отправятся не люди, а небольшие зонды. Их целью станет одна из ближайших к Земле экзопланет, обращающихся вокруг звезд, входящих в систему Альфа Центавра и находящихся на расстоянии порядка 4,4 световых лет от нашей планеты. Чтобы долететь туда за более или менее приемлемый срок, космическим аппаратам придется развить скорость по крайней мере в 10% от скорости света. Если им это удастся, экспедиция продлится 44 года и достигнет своей цели к 2113 году.

Впрочем, ученые отмечают, что технологий, которые позволили бы развить такую скорость, пока нет. "Все это очень туманно", - признал в беседе с New Scientist один из авторов проекта Энтони Фриман из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине (штат Калифорния). Однако, по словам исследователей, до 2069 года еще есть достаточно времени, чтобы продумать детали.

В звездной система Альфа Центавра находится ближайшая к Земле потенциально пригодная для жизни планета - Проксима b (Proxima Centauri b). Однако она может оказаться не самой подходящей для освоения, если люди когда-либо попытаются отправиться туда сами. Дело в том, что Проксима b вращается вокруг красного карлика Проксима Центавра (Proxima Centauri), который является вспыхивающей переменной звездой. Во время таких вспышек Проксима b может подвергаться интенсивному излучению, способному уничтожить живые организмы.

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