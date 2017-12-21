Пик звездопада Урсиды придется на 22 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Максимум метеорного потока Урсиды, предпоследнего звездопада в году, можно будет увидеть 22 декабря. Об этом говорится на сайте Московского планетария.

Урсиды - это ежегодный метеорный поток, который идет с 17 по 25 декабря, а его пик приходится на день зимнего солнцестояния, или 22 декабря. Свое название Урсиды получили в честь созвездия Малой Медведицы (Ursa Minor), где расположен радиант поток, то есть область, из которой вылетают метеоры.

Родоначальницей метеорного потока является периодическая комета Туттля, оставляющая после себя множество маленьких частиц. Когда Земля пролетает через них, на небе видны "падающие звезды". Комету Туттля первоначально открыл француз Пьер Мешен в 1790 году, а спустя почти 70 лет, в 1858 году ее заново открыл американец Хорас Туттль, имя которого она и стала носить. Комета обращается вокруг Солнца за 13,6 лет, и в следующий раз максимально близко подойдет к звезде в августе 2021 года.

Урсиды - это самый северный метеорный поток, его видно только в Северном полушарии. По яркости и частоте они уступают Геминидам, которые идут в начале декабря. Если раньше во время пика Урсид можно было наблюдать до 90-120 метеоров в час, то в последние годы их обычная активность снизилась до 10 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения за метеорами - с полуночи и до восхода.