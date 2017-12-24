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Спутникам ГЛОНАСС в 2018 году обновят "прошивку" для повышения качества навигации

Космос
24 декабря, 8:48 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 24, декабря. /ТАСС

Разработчики называют этот проект "одной из самых амбициозных программ"

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КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. АО "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. Решетнева намерено обновить в 2018 году контрольный документ для сигналов спутников ГЛОНАСС-М, что позволит повысить качество навигационных услуг. Об этом сообщается в корпоративной газете предприятия "Сибирский спутник".

"Команда разработчиков ГЛОНАСС приступает в этот юбилейный год (в 2017 году исполнилось 35 лет с запуска первого спутника ГЛОНАСС) к реализации одной из самых амбициозных программ - повышению качества навигационных услуг на потребительском уровне. Космические аппараты ГЛОНАСС-М, которые сейчас составляют основу орбитальной группировки, с учетом наземного резерва в шесть космических аппаратов будут преобладать еще не менее восьми лет, поэтому в 2018 году планируется выпуск новой редакции интерфейсного контрольного документа для сигналов с частотным разделением в диапазонах L1 и L2 ГЛОНАСС - он определит рекомендуемые модели учета тропосферной и ионосферной рефракции", - говорится в статье.

АО "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева - крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. В настоящее время две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства ИСС.

"Космическая связь" - российский национальный оператор спутниковой связи, образованный в 1967 году, зоны обслуживания спутников которого охватывают территорию практически всей планеты.

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