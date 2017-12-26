Ракета "Зенит-2SБ" со спутником "Ангосат" стартовала с Байконура

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат" и ангольским телекоммуникационным спутником "Ангосат" стартовала во вторник с Байконура. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"Успешный старт ракеты космического назначения был произведен с пусковой установки №1 площадки 45 космодрома Байконур в 22:00 мск", - сказали в Роскосмосе.

Через две с половиной минуты после старта от ракеты отделится первая ступень, которая упадет в Карагандинской области Казахстана. Еще через три минуты будут сброшены створки головного обтекателя "Зенита". Отделение головной космической части в составе разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Ангосат" ожидается через восемь минут после старта (в 22:08 мск).

Дальнейшее выведение на орбиту спутника "Ангосат" продолжит разгонный блок. "Фрегат" доставит аппарат на расчетную орбиту в течение девяти часов за счет трех включений маршевой двигательной установки. Отделение спутника от разгонного блока запланировано на 06:54 мск.

Изначально старт ракеты-носителя "Зенит-2SБ" с "Ангосатом" был назначен в графике пусков на 7 декабря, но 20 ноября в пресс-службе РКК "Энергия" (производитель спутника) сообщили, что на разгонном блоке "Фрегат" при попытке его заправить произошла нештатная ситуация, связанная с работой одного из клапанов. Об устранении неисправностей в корпорации сообщили уже 24 ноября, но старт ракеты был перенесен на 26 декабря.

Спутник, ракета и блок

"Ангосат" изготовлен в РКК "Энергия" по заказу министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Спутник будет находиться на геостационарной орбите (аппарат "висит" над одним районом Земли) и обеспечит вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территории всего африканского континента. "Ангосат" создан на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1647 кг. Спутник оборудован электроракетной двигательной установкой, позволяющей проводить длительное довыведение и коррекцию орбитального положения.

Ракета-носитель "Зенит-2SБ" разработана украинским конструкторским бюро "Южное" для использования в проекте "Наземный старт" (запуски с Байконура). Ракеты изготавливались на украинском предприятии "Южмаш" из российско-украинских комплектующих. Так, на первой и второй ступенях ракеты стоят двигатели РД-171 и РД-120, созданные в НПО "Энергомаш". Ракета "Зенит-2SБ" способна выводить более 13 тонн полезной нагрузки на низкую опорную орбиту. Впервые с "Фрегатом" ракета "Зенит" была запущена в январе 2011 года при выведении российского гидрометеорологического геостационарного спутника "Электро-Л".

Предыдущий запуск ракеты ракеты "Зенит-2" состоялся с Байконура 11 декабря 2015 года. Тогда на орбиту был выведен российский аппарат "Электро-Л" №2.

Разгонный блок "Фрегат" изготавливается в НПО имени С. А. Лавочкина и позволяет выводить спутники на различные заданные орбиты. Однотипный "разгонник" был использован при запуске с Восточного 28 ноября. Тогда старт закончился неудачей: после отделения от третьей ступени ракеты-носителя "Фрегат" был неверно сориентирован и упал в Атлантику. Причина неудачи, как удалось выяснить аварийной комиссии, не была связана с работой разгонного блока, все его системы функционировали штатно.