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Разгонный блок "Фрегат" с аппаратом "Ангосат" отделился от ракеты "Зенит"

Космос
26 декабря, 22:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Ранее сообщалось об успешном старте ракеты с космодрома Байконур

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" в связке с космическим аппаратом "Ангосат" успешно отделился от ракеты-носителя "Зенит-2SБ ". Об этом сообщили во вторник в Роскосмосе.

"Разгонный блок "Фрегат" со спутником связи "Ангосат" в 22:08 мск успешно отделился от ракеты "Зенит", - сказали там.

"Фрегат" доставит аппарат на расчетную орбиту в течение девяти часов за счет трех включений маршевой двигательной установки. Отделение спутника от разгонного блока запланировано на 06:54 мск.

Изначально старт ракеты-носителя "Зенит-2SБ" с "Ангосатом" был назначен в графике пусков на 7 декабря, но 20 ноября в пресс-службе РКК "Энергия" (производитель спутника) сообщили, что на разгонном блоке "Фрегат" при попытке его заправить произошла нештатная ситуация, связанная с работой одного из клапанов. Об устранении неисправностей в корпорации сообщили уже 24 ноября, но старт ракеты был перенесен на 26 декабря.

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