Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 57.73
€ 68.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Разгонный блок "Фрегат" с аппаратом "Ангосат" вышел на связь

Космос
26 декабря, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

В Роскосмосе сообщили, что все системы работают нормально

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" в связке с ангольским спутником "Ангосат" штатно вышел на связь после первого витка по орбите вокруг Земли, все его системы работают нормально. Об этом ТАСС сообщили во вторник в госкорпорации "Роскосмос".

Смотрите также

Разгонный блок "Фрегат" с аппаратом "Ангосат" отделился от ракеты "Зенит"

Ракета "Зенит-2SБ" со спутником "Ангосат" стартовала с Байконура

"С "Фрегатом" после выхода из радиотени был проведен успешный сеанс связи. Телеметрия с разгонного блока поступает, он штатно отработал первое включение маршевого двигателя, все системы работают нормально", - сказал представитель Роскосмоса.

"Фрегат" продолжит выведение ангольского спутника на расчетную орбиту, предстоит еще два включение его двигателей. Отделение спутника запланировано на 06:54 мск.

На блоке не установлена аппаратура ретрансляции, поэтому связь с ним возможна только в зоне прямой радиовидимости с территории РФ.

Ракета-носитель "Зенит-2SБ" стартовала с "Фрегатом" и "Ангосатом" с космодрома Байконур в 22:00 мск. Космическая головная часть отделилась от второй ступени ракеты в 22:08 мск.

"Ангосат" изготовлен в РКК "Энергия" по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Спутник будет находиться на геостационарной орбите (аппарат "висит" над одним районом Земли) и обеспечит вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территории всего африканского континента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ангола Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США готовят террористов на своей базе Эт-Танф в Сирии
2
Источник: сотрудники ФСБ задержали экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы
3
Власти трех городов добиваются от Пентагона передачи в ФБР данных о правонарушителях
4
Шаинский будет похоронен в США, если от РФ не поступит иных предложений
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Зарплаты в бюджетной сфере с января 2018 года будут проиндексированы на 23%
7
Главные песни композитора Владимира Шаинского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама