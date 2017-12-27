Источник: связь с ангольским спутником "Ангосат" не установлена

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. С ангольским спутником "Ангосат", который был запущен 26 декабря с Байконура, пока не удалось установить связь. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Пока связи со спутником "Ангосат" нет, разбираемся с ситуацией", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации. Специалист не уточнил детали случившегося.

Источник агенства добавил, что связь со спутником была потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей.

"После разделения с разгонным блоком "Фрегат" в 06:54 мск все было штатно, включилась собственная система ориентации спутника, поступала телеметрия в полном объеме. Затем началось раскрытие солнечных батарей, на этом этапе была потеряна телеметрия", - сказал собеседник.

Говоря о потере связи со спутником, специалист отрасли отметил, что "это довольно стандартная ситуация, такое иногда случается".

"Естественно, есть шансы на то, что связь и телеметрия со спутником будут восстановлены, и он продолжит работу в штатном режиме", - добавил источник.

Российские специалисты, как сообщалось ранее, сейчас работают над восстановлением связи с ангольским космическим аппаратом.

Ракета-носитель "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат" и ангольским спутником связи "Ангосат" стартовала 26 декабря в 22:00 мск с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе "Фрегата" и "Ангосата" отделилась от третьей ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. 27 декабря в 06:54 мск произошло отделение аппарата от разгонного блока.