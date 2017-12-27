Спутник "Ангосат" был застрахован на $121 млн

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Страховая компания "Согаз" участвовала в договоре сострахования ангольского спутника Ангосат, связь с которым была потеряна после запуска с Байконура 26 декабря, на сумму $121 млн.

Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы "Согаза" Алексей Гусев. Он отметил, что данных о судьба аппарата пока нет.

"На данный момент мы не располагаем официальными данными о судьбе спутника, мы выясняем обстоятельства ситуации. Пока лишь могу подтвердить информацию о договоре сострахования с долями 50 на 50 на сумму $121 млн", - сказал представитель компании.-

Ранее два источника на страховом рынке сообщили ТАСС, что спутник был застрахован в "ВТБ страховании" и в "Согазе". "Это был договор сострахования, доли каждого страховщика - около 50%", - сказал источник.