Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спутник "Ангосат" был застрахован на $121 млн

Космос
27 декабря, 14:26 дата обновления: 27 декабря, 14:33 UTC+3

Одним из страховщиков является компания "Согаз"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Страховая компания "Согаз" участвовала в договоре сострахования ангольского спутника Ангосат, связь с которым была потеряна после запуска с Байконура 26 декабря, на сумму $121 млн.

Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы "Согаза" Алексей Гусев. Он отметил, что данных о судьба аппарата пока нет.

"На данный момент мы не располагаем официальными данными о судьбе спутника, мы выясняем обстоятельства ситуации. Пока лишь могу подтвердить информацию о договоре сострахования с долями 50 на 50 на сумму $121 млн", - сказал представитель компании.-

Ранее два источника на страховом рынке сообщили ТАСС, что спутник был застрахован в "ВТБ страховании" и в "Согазе". "Это был договор сострахования, доли каждого страховщика - около 50%", - сказал источник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
2018
"2018: краткое содержание". Самые ожидаемые события года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецподразделения вошли на территорию фабрики "Меньшевик"
2
Главные песни композитора Владимира Шаинского
3
Путин подал документы в ЦИК
4
Найден автомобиль, незаконно покинувший пункт пропуска на границе РФ с Финляндией
5
СМИ: WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах в 2018 году
6
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
7
ЛНР направила удерживаемых лиц к месту обмена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама