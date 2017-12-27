За нештатный запуск с Восточного объявят выговоры

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Руководители ряда предприятий-разработчиков, участвовавших в подготовке техники к пуску с космодрома Восточный 28 ноября, получат выговоры. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Роскосмоса.

"Подготовлены поручения по вынесению выговоров: исполнительному директору Роскосмоса по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрею Мазурину, директору департамента обеспечения качества и надежности Роскосмоса Виктору Чапоргину, генеральному директору ФГУП "ЦНИИмаш" Олегу Горшкову", - сказали в госкорпорации.

Выговоры также получат гендиректор РКЦ "Прогресс" (разработчик ракеты "Союз-2") Александр Кирилин, глава НПО имени С. А. Лавочкина (разработчик разгонного блока "Фрегат") Сергей Лемешевский, гендиректор НПЦ Автоматики и приборостроения имени Н. А. Пилюгина (разработчик системы управления) Ефим Межирицкий и глава корпорации "ВНИИЭМ" (изготовитель спутника "Метеор") Леонид Макриденко.

В Роскосмосе указали, что должностные лица госкорпорации и головные предприятия-разработчики, отвечающие за создание космического комплекса и его составных частей, не приняли исчерпывающие меры к обеспечению должного контроля и координации работ.

"Комиссия отметила, что организации-разработчики не уделили должного внимания анализу возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, которые связаны с особенностями запуска разгонного блока "Фрегат" в составе ракеты-носителя "Союз" с космодрома Восточный, а также разработке возможных мероприятий по недопущению их проявления. Не в должной степени были выполнены требования нормативных документов в части проведения анализа возможных отказов, критичности их последствий", - сказали в Роскосмосе.

Все это в совокупности способствовало тому, что факторы, сочетание которых привело к нештатному завершению миссии, остались невыявленными при подготовке к запуску, отметили в госкорпорации.

"В соответствии с выводами аварийной комиссии по итогу запуска 28 ноября 2017 года с космодрома Восточный КА [космического аппарата] "Метеор-М" №2-1 и попутной нагрузки причина аварийной ситуации - несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления РБ [разгонного блока] "Фрегат", - говорится в сообщении.

Нештатный запуск

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала 28 ноября с космодрома Восточный в 8:41 мск с 19 космическими аппаратами. Основной нагрузкой стал гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1. В Роскосмосе заявили тогда, что разгонный блок "Фрегат" со спутниками был выведен на заданную промежуточную орбиту. Но позже в госкорпорации сообщили, что "Метеор-М" №2-1 отсутствует на целевой орбите, а связи с ним нет.