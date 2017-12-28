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СМИ: Россия планирует открыть на Кубе две астрономические обсерватории

Космос
28 декабря, 0:50 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 28, декабря. /ТАСС

Интернет-портал Cubadebate сообщил, что в обсерваториях будут следить за потенциально опасными объектами - метеоритами и космическим мусором

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© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

ГАВАНА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия планирует оборудовать на Кубе две современные астрономические обсерватории. Об этом сообщил в среду интернет-портал Cubadebate.

"Совместный проект предусматривает установку на территории Кубы двух современных полностью автоматизированных телескопов для исследования позиционных, фотометрических и спектральных характеристик различных космических объектов", - указывает издание.

В частности, предполагается осуществлять слежение за потенциально опасными космическими объектами - метеоритами и космическим мусором. В какой части страны будут установлены телескопы, пока неизвестно.

Как отмечает Cubadebate, реализация этого проекта обсуждалась в августе этого года на проходившем в Москве заседании рабочей группы по сотрудничеству в области науки, технологий и окружающей среде Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На прошлой неделе в планетарии Гаваны состоялся семинар с участием специалистов из Института геофизики и астрономии Кубы и Института астрономии Российской академии наук, на котором также затрагивалась эта тема.

Как сообщила директор Института геофизики и астрономии Марта Родригес, российские и кубинские эксперты уже изучили астроклиматические и метеорологические условия на Кубе с целью понять, где лучше оборудовать обсерватории.

"После утверждения этот проект будет рассчитан на пять лет с возможностью продления на такой же срок", - указывает Cubadebate.

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