Рогозин поздравил посла Анголы в РФ с успешным запуском первого спутника связи

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поздравил чрезвычайного и полномочного посла Анголы в России Жоакима Аугушто де Лемуша с успешным запуском первого ангольского спутника связи и выразил надежду, что это событие станет важным шагом в двустороннем сотрудничестве в сфере высоких технологий и космоса.

"Поздравляю вас с успешным запуском первого национального спутника связи Анголы. Выражаю искреннюю надежду, что столь значимое событие станет важным шагом в дальнейшем плодотворном сотрудничестве наших государств в сфере высоких технологий и космоса. Желаю вам здоровья и успехов в Новом году!" - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

"Ангосат" был запущен в среду, 27 декабря, ракетой космического назначения "Зенит-3SLБФ" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур. Этап работы средств выведения (ракеты и "разгонника") прошел полностью штатно, аппарат был успешно выведен на целевую орбиту в 06:54 мск, с ним поддерживалась устойчивая связь. Однако позднее она пропала. Как сообщил ТАСС источник в отрасли, от спутника перестали поступать сигналы на этапе раскрытия панелей его солнечных батарей.

Специалисты РКК "Энергия" более суток работали над возобновлением связи. Устойчивый сигнал с "Ангосата" был получен вечером в четверг, 28 декабря.

По словам источника в ракетно-космической отрасли, причиной временной потери связи со спутником могли стать проблемы с зарядом аккумуляторов "Ангосата".

Космический аппарат был создан в РКК "Энергия" в интересах Анголы на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1,647 тонны.