Спутник "Ангосат-1" скоро обеспечит телевизионный сигнал на территории Анголы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Спутник "Ангосат-1", запущенный в среду с космодрома Байконур, в скором времени обеспечит телевизионный сигнал и другие услуги на территории Анголы, сейчас с аппаратом идут плановые работы. Об этом сообщил в пятницу глава разработавшей спутник РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

"Есть уверенность, что в скором времени ангольский народ сможет включить телевизор и увидеть достаточное количество программ и пользоваться интернетом и остальными услугами, без которых сегодняшняя жизнь не представляется возможной", - сказал Солнцев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, "сейчас идут плановые работы по приведению аппарата в боевую готовность". В течение двух месяцев "Ангосат" должен переместиться в свою рабочую точку стояния на геостационарной орбите, уточнил Солнцев.

"Ангосат" имеет двигательную установку, позволяющую в течение длительного времени довыводить спутник или корректировать его орбиту.

Аппарат был запущен в среду, 26 декабря, ракетой "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур. Этап работы средств выведения прошел штатно, аппарат был выведен на целевую орбиту. Специалисты РКК "Энергия" более суток работали над возобновлением связи. Устойчивый сигнал с "Ангосата" был получен вечером в четверг, 27 декабря.