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Военные США отследили "Ангосат" и "Фрегат" на орбите

Космос
30 декабря, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

По данным NORAD, спутник находится над экватором, но пока значительно восточнее рабочей точки стояния

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ТАСС, 30 декабря. Военные США отследили космический аппарат "Ангосат-1" и разгонный блок "Фрегат" на геостанционарной орбите. Это следует из данных о космических объектах, распространяемых Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD).

По информации NORAD, на орбите зафиксированы два новых объекта, относящиеся к запуску ракеты-носитель "Зенит-2SБ", выполненному 26 декабря с космодрома Байконур (17-086 по классификации NASA). Параметры орбиты одного объекта составляют 35 тыс. 962 км на 36 тыс. 117 км (наклонение 0), второго - 35 тыс. 875 км на 36 тыс. 769 км (наклонение 0,2 градуса), что примерно соответствует геостационарной орбите (ГСО) и орбите захоронения.

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По циклограмме выведения "Ангосат" после разделения с разгонным блоком должен был оказаться на ГСО, а "Фрегат" отправлен на орбиту захоронения, которая расположена в среднем на 200 км выше.

Спутники, находящиеся на ГСО, вращаются синхронно с Землей, поэтому постоянно находятся над определенным районом. Положение аппаратов на ГСО называется точкой стояния. Как сообщил ранее глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев, "Ангосат" переместится в рабочую точку стояния (над Африкой) в течение двух месяцев. Сейчас оба обнаруженных NORAD объекта находятся над экватором, но значительно восточнее - в координатах 46 и 37 градусов восточной долготы.

NORAD пока не обозначил зафиксированные объекты как "Ангосат" и "Фрегат", они получили название Object A и Object B. Ранее командование отследило вторую ступень ракеты-носителя и сбрасываемый бак разгонного блока.

Запуск "Ангосата-1"

"Ангосат" изготовлен в РКК "Энергия" по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Аппарат был запущен 26 декабря ракетой "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур. Этап работы средств выведения прошел штатно, аппарат был выведен на целевую орбиту. 27 декабря в 06:54 мск произошло отделение аппарата от разгонного блока, после этого спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия, но на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.

Специалисты РКК "Энергия" более суток работали над возобновлением связи. Устойчивый сигнал с "Ангосата" был получен вечером в четверг, 27 декабря.

Как сообщали ТАСС источники в ракетно-космической отрасли, спутник находился на расчетной орбите, был правильно сориентирован и стабилизирован до возобновления связи.

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