Индия запустит на орбиту одновременно 31 спутник

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 декабря. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Рекордное число спутников - сразу 31 - планирует вывести на околоземную орбиту в ходе одного запуска Индийская организация космических исследований (ISRO). Старт с космодрома на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш у юго-восточного побережья страны ракеты-носителя PSLV запланирован на 10 января.

Самым крупным грузом станет индийский спутник серии Cartosat-2 весом свыше 700 кг для наблюдений за земной поверхностью, который выведет картографические возможности страны на принципиально новый уровень. Помимо этого, ракета доставит на орбиту один индийский микро- и один наноспутник, а также 28 наноспутников из зарубежных стран, включая Финляндию и США.

Этот запуск будет первым после неудачи, постигшей ISRO 31 августа 2017 года, когда из-за технической ошибки Индии не удалось ввести в строй свой резервный навигационный спутник IRNSS-1H. Причиной провала миссии стал тепловой экран, который не отделился на конечной стадии запуска, и в результате IRNSS-1H застрял на четвертой ступени ракеты.

Первый запуск ракеты-носителя для вывода спутников на полярную орбиту (Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV) состоялся 20 сентября 1993 года. Она была разработана ISRO для запуска на низкую околоземную, полярную, солнечно-синхронные орбиты индийских космических аппаратов, а также для коммерческих запусков зарубежных спутников. До появления PSLV подобные коммерческие услуги предоставляла только Россия.

С помощью PSLV можно также запускать небольшие спутники на геопереходную орбиту. 22 октября 2008 года ракета-носитель PSLV-XL была использована для запуска первого индийского лунного зонда "Чандраян-1", а 5 ноября 2013 года - для запуска первого индийского межпланетного зонда "Мангальян" (Mars Orbiter Mission) к Марсу. Также PSLV-XL используется для запуска спутников индийской региональной навигационной системы IRNSS.