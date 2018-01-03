Китай запланировал на 2018 год 35 космических запусков

ШАНХАЙ, 3 января. /ТАСС/. Китай в 2018 году намерен осуществить 35 космических запусков, что станет рекордным показателем для космической программы страны. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Текущий год станет ключевым в развитии целого ряда китайских космических программ, говорится в заявлении корпорации. Многие проекты в 2018 году вступят в ключевую фазу их реализации. В частности, речь идет о миссии лунного аппарата "Чанъэ-4", которая предусматривает осуществление первой мягкой посадки на обратной стороне Луны и установление оттуда связи с землей через ретранслятор. Ранее сообщалось, что аппарат "Чанъэ-4" должен быть выведен в космос при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5", запуск которой в июле прошлого года со спутником "Шицзянь-18" на борту оказался неудачным.

В текущем году также планируется вывести на орбиту 18 новых спутников "Бэйдоу" третьего поколения в рамках реализуемой Китаем программы создания собственной глобальной системы спутниковой навигации.

Китай в настоящее время активно продвигает комплексную программу строительства национальной орбитальной станции, которую собираются ввести в эксплуатацию к 2022 году. Она будет состоять из трех модулей, каждый из которых будет весить порядка 20 тонн. Мощности использующихся в настоящее время ракет-носителей для запуска будет недостаточно, поэтому для их выведения в космос будут использовать тяжелые ракеты-носители серии "Чанчжэн-5". Запланированный запуск "Чанчжэн-5" станет одним из ключевых событий этого года в развитии китайской космической программы.

В 2017 году Китай осуществил 16 космических запусков.