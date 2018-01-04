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Индия разрабатывает экономичную малую ракету для вывода на орбиту мини-спутников

Космос
4 января, 22:32 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 4, января. /ТАСС

Специалисты рассчитывают провести первый запуск в первой половине 2019 года

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© AP Photo

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 января. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) работает над созданием малой ракеты-носителя, которая будет использоваться для вывода на орбиту небольших спутников. Об этом сообщил государственный министр, курирующий атомную энергетику и космос Индии, Джитендра Сингх в ответ на запрос нижней палаты парламента.

"ISRO работает над разработкой малогабаритной ракеты-носителя (SSLV) исключительно для вывода небольших спутников, - указал он. - Ожидается, что SSLV, которая в разы снизит стоимость запуска спутников на конкурентном рынке космических услуг, будет готова к эксплуатации в 2019 году".

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Министр отметил, что во всем мире сейчас наблюдается тенденция к уменьшению веса и размеров спутников, поэтому необходимость в небольшой и экономичной ракете-носителе очевидна. "Когда в феврале прошлого года ISRO запустила одновременно рекордные 104 спутника, за исключением Cartosat-2, все они были небольшими", - напомнил он.

По словам К. Сивана, директора Космического центра им. Викрама Сарабхаи, который принимает участие в разработке SSLV, эта ракета будет втрое легче и вдвое короче основной ракеты-носителя Индии - PSLV. "Вес SSLV будет составлять около 100 тонн, а ее высота - 20-25 метров, она сможет выводить небольшие спутники на низких орбитах до 2 тыс. км, - заявил он. - Мы надеемся провести ее первый запуск в первой половине 2019 года, причем стоимость запуска будет в десять раз ниже, чем у PSLV".

PSLV (англ. Polar Satellite Launch Vehicle - "ракета-носитель для вывода спутников на полярную орбиту") - индийская одноразовая ракета космического назначения была разработана ISRO в начале 1980-х. В ее создании принимали участие Космический центр им. Викрама Сарабхаи (Тривандрум, шт. Керала) и Центр жидкостных ракетных систем (Тируванантапурам, шт. Керала).

Первоначально носитель создавался для запуска спутников дистанционного зондирования Земли. В настоящее время с помощью PSLV в космос могут выводиться различные космические аппараты, в том числе навигационные спутники и межпланетные аппараты. Кроме того, ракета используется для коммерческих запусков иностранных малых спутников. PSLV может выводить на орбиту как один, так и несколько аппаратов.

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