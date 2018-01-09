Выводы спецкомиссии ВПК по аварии "Фрегата" оказались аналогичны заключению Роскосмоса

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Выводы специальной комиссии под руководством председателя научно-технического совета Роскосмоса Юрия Коптева о причинах аварии разгонного блока "Фрегат" во время нештатного пуска с космодрома Восточный 28 ноября 2017 года не отличаются от результатов работы аварийной комиссии госкорпорации. Об этом сообщил во вторник ТАСС Коптев.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что не считает результаты аварийной комиссии Роскосмоса полными и до конца объективными. Коллегией ВПК по поручению Рогозина была создана специальная комиссия под руководством Коптева по анализу эффективности реализуемой госкорпорацией "Роскосмос" системы качества и надежности ракетно-космических комплексов.

"22 декабря документы (об итогах работы комиссии под председательством Коптева - прим. ТАСС) отправлены в правительство РФ. Выводы этой комиссии принципиально не отличаются (от заключения аварийной комиссии Роскосмоса - прим. ТАСС)", - сказал он.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала 28 ноября с космодрома Восточный с 19 космическими аппаратами. Основной нагрузкой стал гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1. В Роскосмосе заявили тогда, что разгонный блок "Фрегат" со спутниками был выведен на заданную промежуточную орбиту. Но позже в госкорпорации сообщили, что "Метеор-М" №2-1 отсутствует на целевой орбите, а связи с ним нет.