Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.01:
$ 57.05
€ 68.21
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выводы спецкомиссии ВПК по аварии "Фрегата" оказались аналогичны заключению Роскосмоса

Космос
9 января, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что не считает результаты аварийной комиссии Роскосмоса полными и до конца объективными

Поделиться
Материал из 1 страницы
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Выводы специальной комиссии под руководством председателя научно-технического совета Роскосмоса Юрия Коптева о причинах аварии разгонного блока "Фрегат" во время нештатного пуска с космодрома Восточный 28 ноября 2017 года не отличаются от результатов работы аварийной комиссии госкорпорации. Об этом сообщил во вторник ТАСС Коптев.

Смотрите также
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный

Неудачи при запусках российских ракет-носителей с 2010 года. Досье

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что не считает результаты аварийной комиссии Роскосмоса полными и до конца объективными. Коллегией ВПК по поручению Рогозина была создана специальная комиссия под руководством Коптева по анализу эффективности реализуемой госкорпорацией "Роскосмос" системы качества и надежности ракетно-космических комплексов.

"22 декабря документы (об итогах работы комиссии под председательством Коптева - прим. ТАСС) отправлены в правительство РФ. Выводы этой комиссии принципиально не отличаются (от заключения аварийной комиссии Роскосмоса - прим. ТАСС)", - сказал он.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала 28 ноября с космодрома Восточный с 19 космическими аппаратами. Основной нагрузкой стал гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1. В Роскосмосе заявили тогда, что разгонный блок "Фрегат" со спутниками был выведен на заданную промежуточную орбиту. Но позже в госкорпорации сообщили, что "Метеор-М" №2-1 отсутствует на целевой орбите, а связи с ним нет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авария разгонного блока "Фрегат"
Страны
Россия
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведчук: попытка заменить на Украине российские товары европейскими провалилась
2
Президент Польши произвел перестановки в кабмине
3
В Тихом океане кит спас женщину от нападения акулы
4
В Госдуме хотят исключить из списка нарушений ПДД ряд статей, за которые будут лишать прав
5
Нештатные запуски ракет-носителей США с 2008 года. Досье
6
Биография российского физика Евгения Аврорина
7
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама