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Virgin Galactic провела успешное испытание туристического космического корабля

Космос
11 января, 23:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, января. /ТАСС

Во время полета была проведена проверка систем управления, а также внесенных в течение последних месяцев модификаций

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Корабль SpaceShipTwo компании Virgin Galactic

Корабль SpaceShipTwo компании Virgin Galactic

© EPA/Mark Greenberg / Virgin Galactic

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Компания Virgin Galactic провела в четверг очередное испытание туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Как следует из документа, полет состоялся в небе над пустыней Мохаве (штат Калифорния). Была произведена проверка систем управления, а также внесенных в течение последних нескольких месяцев модификаций, призванных лучше подготовить корабль к высоким нагрузкам. В кабине находились двое пилотов. По оценкам Virgin Galactic, тесты прошли успешно.

В Twitter компании уточняется, что это уже 11-й испытательный полет Unity. Корабль в седьмой раз отделился от самолета-носителя WhiteKnightTwo ("Уайт найт 2") и мягко спланировал на землю. Двигатели Unity при этом не включались.

В Virgin Galactic отметили, что продолжают готовиться к проведению испытаний корабля с включенным двигателем. Для этого на корпус Unity, в частности, нанесли специальное покрытие для защиты от высоких температур.

Модель Unity была представлена в феврале прошлого года, ее первый пробный полет состоялся 8 сентября. Корабль создали взамен разбившейся в октябре 2014 года в пустыне Мохаве предыдущей модели под названием Enterprise. По внешнему виду они почти не различаются.

Согласно выводам специалистов, которые изучали обстоятельства ЧП, одной из причин катастрофы Enterprise при выполнении испытательного полета стала ошибка пилота. В результате катастрофы один из испытателей погиб, другой получил ранения.

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