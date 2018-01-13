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В США запущена ракета-носитель Delta IV с военным спутником

Космос
13 января, 1:14 UTC+3

Это первый запуск для компании United Launch Alliance в 2018 году

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/John Raoux

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Ракета-носитель Delta IV со спутником NROL-47 национального управления военно-космической разведки (НУВКР) была запущена в пятницу со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Трансляция велась на сайте компании United Launch Alliance (ULA).

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Запуск стал первым для ULA в этом году. Ранее его неоднократно откладывали. В частности, в среду операцию было решено перенести из-за сильного ветра. В четверг сотрудники ULA дважды прерывали финальный отсчет и в общей сложности в течение нескольких часов устраняли возникшие технические неполадки, в итоге они отменили запуск.

В пятницу старт был дан в 17:11 по времени Западного побережья США (01:11 субботы мск). Аппарат был помещен в специальную капсулу в верхней части носителя, которая отделится после того, как ракета достигнет заданной высоты.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, засекречена. Управление также не раскрывает информацию относительно конкретного предназначения аппарата и его стоимости. Это уже 27-й по счету запуск, который ULA осуществляет для нужд НУВКР.

ULA была основана в 2006 году. Она является совместным предприятием авиационных гигантов Boeing и Lockheed Martin.

 

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