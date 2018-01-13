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СМИ: Китай вывел на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли

Космос
13 января, 11:24 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, января. /ТАСС

Вывод космического аппарата на орбиту стал 263-м по счету запуском ракеты-носителя этой серии

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Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D"

Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D"

© Jin Liwang/Xinhua via AP

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Китай вывел в субботу на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли. Как сообщил информационный портал Sina, запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, северо-запад КНР) в 15:10 по местному времени (10:10 мск).

Вывод космического аппарата на орбиту был осуществлен при помощи "Чанчжэн-2D" и стал 263-м по счету запуском ракеты-носителя этой серии.

КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.

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